Сборная Армении по футболу прибыла в Осло

Сборная Армении прибыла в столицу Норвегии Осло, где 29 марта проведет товарищеский матч со сборной Норвегии.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА. Матч Норвегия-Армения состоится 29 марта на стадионе Осло «Уллевол». Начало матча в 21:00 по ереванскому времени.

Сборная Армении Д-21 уже находится в Сербии. В рамках квалификационного раунда ЕВРО-2023 команда сыграет со сборной Сербии Д-21. Матч Армения Д-21 - Сербия Д-21 состоится 29 марта. Начало в 18:00 по ереванскому времени.