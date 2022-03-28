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Сборная Армении по футболу прибыла в Осло

Сборная Армении по футболу прибыла в Осло

Сборная Армении прибыла в столицу Норвегии Осло, где 29 марта проведет товарищеский матч со сборной Норвегии.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА.  Матч Норвегия-Армения состоится 29 марта на стадионе Осло «Уллевол». Начало матча в 21:00 по ереванскому времени.

Сборная Армении Д-21 уже находится в Сербии. В рамках квалификационного раунда ЕВРО-2023 команда сыграет со сборной Сербии Д-21. Матч Армения Д-21 - Сербия Д-21 состоится 29 марта. Начало в 18:00 по ереванскому времени.


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