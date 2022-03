«Кода» признан лучшим фильмом: известны имена лауреатов премии «Оскар»

На церемонии вручения премии Американской киноакадемии «Оскар», которая состоялась 27 марта, в номинации «Лучший фильм» победителем стала картина «Кода». Фильм удостоился Оскара и в номинациях «Лучший актер второго плана» и «Лучшая адаптация сценария».

Как передает «Арменпресс», фильм «Власть пса» (The Power of the Dog), представленный в 12 номинациях, получил лишь одного Оскара в номинации «Лучший режиссер».

Лучшим актером признан Уилл Смит за роль в фильме «Король Ричард» (King Richard).

В номинации «Лучшая актриса» Оскара получила Джессика Честейн за роль в фильме «Глаза Тэмми Фей» (The Eyes of Tammy Faye).

Самым оскароносным фильмом стал фильм «Дюна». Он получил награды в категориях «Лучшие визуальные эффекты», «Лучшее звуковое оформление», «Лучшая операторская работа», «Лучший исполнитель», «Лучший монтаж» и «Лучшее музыкальное оформление».

Со списком победителей можно ознакомиться на официальном сайте церемонии награждения.

Церемония награждения транслировалась в прямом эфире Общественного телевидения Армении.