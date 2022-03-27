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Британская и румынская епархии ААЦ оказали гуманитарную помощь жителям Украины

Британская и румынская епархии ААЦ оказали гуманитарную помощь жителям Украины

Продолжается международная гуманитарная поддержка Украины. Британская и румынская епархии Армянской Апостольской церкви вместе с фондом «Барнабас» передали Украинской епархии ААЦ 20 тонн гуманитарной помощи и денежную сумму 30 000 фунтов стерлингов, сообщает Арменпресс со ссылкой на AnalitikaUA.net.

Согласно источнику, в настоящее время гуманитарная помощь раздается пострадавшим от войны.

Отмечается, что армяне Украины максимально скоординировали усилия по оказанию гуманитарной помощи нуждающимся. Для жителей пострадавших областей Союз армян Украины и региональные общины отправили уже сотни тонн грузов для мирного населения. Без внимания не остается и Мариуполь, куда по всем возможным каналам завозят пищевые продукты и топливо.


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