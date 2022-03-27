В Армении потеплеет на 7-10 градусов, 28 марта ожидается усиление ветра

На территории Армении днем 27-го марта, 28-31 марта и 1-го апреля ожидается погода без осадков.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения со ссылкой на Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды.

"Ветер западный, с порывами до 2-5 м/с, 28-го марта в отдельных районах ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха с 29-31 марта и днем 1 апреля постепенно повысится на 7-10 градусов", - говорится в сообщении.

Согласно источнику, днем в Ереване 27-го марта, 28-31 марта и 1-го апреля ожидается погода без осадков.