В Армении потеплеет на 7-10 градусов, 28 марта ожидается усиление ветра
16:04, 27 Март, 2022
На территории Армении днем 27-го марта, 28-31 марта и 1-го апреля ожидается погода без осадков.
Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения со ссылкой на Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды.
"Ветер западный, с порывами до 2-5 м/с, 28-го марта в отдельных районах ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.
Температура воздуха с 29-31 марта и днем 1 апреля постепенно повысится на 7-10 градусов", - говорится в сообщении.
Согласно источнику, днем в Ереване 27-го марта, 28-31 марта и 1-го апреля ожидается погода без осадков.
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