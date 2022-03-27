В мае состоится Х юбилейный республиканский танцевальный конкурс-фестиваль «Ширакские эскизы»

В мае текущего года состоится Х юбилейный республиканский танцевальный конкурс-фестиваль «Ширакские эскизы». Перед тем, как представить критерии и детали регистрации Х юбилейного фестиваля-фестиваля «Ширакские эскизы», председатели жюри всех предыдущих этапов фестиваля находились в Гюмри, где состоялось профессиональное обсуждение нового регламента фестиваля.

В беседе с Арменпресс руководитель фестиваля Лилит Товмасян не исключила, что на этот раз будут пересмотрены не только некоторые пункты регламента фестиваля, но и оценка конкурса, возрастные рамки, появятся новые номинации, основанные на популяризации национальных танцев.

«Творческий коллектив Республиканского конкурса-фестиваля танца «Ширакские эскизы» торжественно готовится к Х юбилейному фестивалю. За все эти годы конкурс-фестиваль прошел путь становления с участием многопрофильных, опытных и известных балетмейстеров республики в области танца.

Также благодаря сотрудничеству с ними фестиваль стал ожидаемой и востребованной площадкой для танцевальных коллективов и создателей направления. В преддверии Х юбилейного фестиваля мы еще раз благодарим их за то, что они были с нами и внесли свой вклад в фестиваль», — сказала Лилит Товмасян.

Арменуи Мхоян