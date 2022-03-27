Президент Арцаха посетил общины Храморт и Хнапат Аскеранского района

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян посетил город Аскеран и провел совещание с участием ответственных лиц района, на котором обуждалась ситуация, создавшаяся в результате агрессии со стороны ВС Азербайджана в последние дни.

Как сообщили Арменпресс в аппарате президента Республики Арцах, глава государства заверил, что прилагаются все меры для стабилизации ситуации и возвращения противника на исходные позиции усилиями российской стороны.

Согласно источнику, президент Арутюнян посетил также общины Храморт и Хнапат, обсудил с жителями сложившуюся ситуацию, дал ряд поручений в связи с предстоящими задачами.