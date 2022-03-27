"Арцахгаз" считает заявление "Азеригаза" коварной целью дезориентировать международное сообщество

ЗАО «Арцахгаз» распространило заявление на странице Информационного штаба Арцаха в Facebook, согласно которому 27 марта ряд азербайджанских СМИ распространили информацию о том, что якобы азербайджанская компания «Азеригаз» ликвидировала последствия аварии на газораспределительной линии Арцаха, и с 29 марта газоснабжение Арцаха будет восстановлено.

"Сообщаем, что вышеуказанное заявление является коварной и провокационной дезинформацией, которая преследует вероломную цель — воспользоваться сложившейся сложной ситуацией и дезориентировать армян Арцаха и международное сообщество в информационном поле.

Сообщаем, что природный газ поступает на территорию Республики Арцах только через один газопровод — с территории Республики Армения, а газоснабжающей компанией является ЗАО «Газпром Армения» (100%-ая дочерняя компания ПАО «Газпром»). Прием и распределение природного газа из указанного газопровода своим абонентам осуществляет ЗАО «Арцахгаз». Следовательно, указанная в сообщении государственная азербайджанская нефтяная компания SOCAR или ее дочерняя компания "Азеригаз" не могут иметь никакого отношения к процессу газоснабжения Республики Арцах. Это просто исключается — как в техническом, так и географическом плане.

Указанное сообщение еще раз свидетельствует о том, что после взрыва 8 марта газопровода в Шушинском районе и препятствования его ремонту на протяжении нескольких дней, азербайджанская сторона намеренно установила вентиль на газопроводе, дабы использовать неблагоприятные погодные условия для своих преступных целей — создания дополнительных гуманитарных проблем для населения Арцаха", - как передает Арменпресс, говорится в заявлении.