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МИД Греции отреагировал на предосудительное поведение Азербайджана в последние дни. Посол Мкртчян

МИД Греции отреагировал на предосудительное поведение Азербайджана в последние дни. Посол Мкртчян

МИД Греции отреагировал на предосудительное поведение Азербайджана в последние дни.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook сообщил Чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Греции Тигран Мкртчян.

Он разместил твит МИД Греции, в котором говорится: "Греция выражает обеспокоенность в связи с последними вооруженными инцидентами и продвижением воинских частей в Нагорном Карабахе. Мы призываем немедленно прекратить эти действия, подразделениям отойти на свои исходные позиции и уважать соглашение о прекращении огня от 9 ноября 2020 года».


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