Министр Ваграм Думанян направил поздравительное послание по случаю Всемирного дня театра
Министр образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Ваграм Думанян направил поздравительное послание по случаю Всемирного дня театра.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства, в послании говорится:
"Дорогие деятели сценического искусства,
В связи с профессиональным праздником примите мои теплые поздравления и пожелания неиссякаемого вдохновения, непоколебимой воли и энергии.
Сегодня эти качества необходимы больше, чем когда-либо.
С высоким осознанием Вашей значимости в общественной жизни нужно продолжать сохранять традицию, быть участником международных театральных преобразований и лидером высоких стандартов и гражданских настроений.
Со Всемирным днем театра!»
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