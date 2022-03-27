Министр Ваграм Думанян направил поздравительное послание по случаю Всемирного дня театра  

Министр образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Ваграм Думанян направил поздравительное послание по случаю Всемирного дня театра.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства, в послании говорится:

"Дорогие деятели сценического искусства,

В связи с профессиональным праздником примите мои теплые поздравления и пожелания неиссякаемого вдохновения, непоколебимой воли и энергии.

Сегодня эти качества необходимы больше, чем когда-либо.

С высоким осознанием Вашей значимости в общественной жизни нужно продолжать сохранять традицию, быть участником международных театральных преобразований и лидером высоких стандартов и гражданских настроений.

Со Всемирным днем театра!»