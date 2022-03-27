На часто задаваемый вопрос «Что такое театр?»  ТЮЗ ответил фотопроектом

Театр юного зрителя решил ответить на вопрос "Что такое театр?" оригинально —фотопроектом «Театр – это…», посвятив его Всемирному дню театра, который отмечается 27 марта.

Как передает Арменпресс, фотомастер Арвин Кочарян попытался сделать акцент на эмоциях актеров.

«Это небольшой проект, который мы осуществили с уже хорошим другом театра, нашим партнером Арвином Кочаряном. С ним мы сотрудничаем более 3 лет. Думаю, во Всемирный день театра это историческое полотно в очередной раз будет напоминать нашему обществу о роли и значении театра, а Театр юного зрителя будет более активным на социальных площадках", - отмечает директор театра Эмин Торосян.

Всемирный день театра впервые был отмечен во Франции в 1961 году и с тех пор распространился по всему миру. Идея его празднования была одобрена решением Международного театрального института (International Theatre Institute, ITI).

Согласно уставу, деятельность этой организации направлена на укрепление дружбы и мира между народами, а также на расширение сотрудничества между всеми театральными коллективами мира.