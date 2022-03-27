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На часто задаваемый вопрос «Что такое театр?»  ТЮЗ ответил фотопроектом

На часто задаваемый вопрос «Что такое театр?»  ТЮЗ ответил фотопроектом

Театр юного зрителя решил ответить на вопрос "Что такое театр?" оригинально —фотопроектом «Театр – это…», посвятив его Всемирному дню театра, который отмечается 27 марта.

Как передает Арменпресс, фотомастер Арвин Кочарян попытался сделать акцент на эмоциях актеров.

 «Это небольшой проект, который мы осуществили с уже хорошим другом театра, нашим партнером Арвином Кочаряном. С ним мы сотрудничаем более 3 лет. Думаю, во Всемирный день театра это историческое полотно в очередной раз будет напоминать нашему обществу о роли и значении театра, а Театр юного зрителя будет более активным на социальных площадках", - отмечает директор театра Эмин Торосян.

Всемирный день театра впервые был отмечен во Франции в 1961 году и с тех пор распространился по всему миру. Идея его празднования была одобрена решением Международного театрального института (International Theatre Institute, ITI). 

Согласно уставу, деятельность этой организации направлена на укрепление дружбы и мира между народами, а также на расширение сотрудничества между всеми театральными коллективами мира.

 

 


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