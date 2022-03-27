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Президент Арцаха представил в НС последние развития военно-политической ситуации в стране

Президент Арцаха представил в НС последние развития военно-политической ситуации в стране

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян в Национальном собрании встретился с депутатами и представил последние развития военно-политической ситуации в стране.

Как сообщили Арменпресс в аппарате президента Республики Арцах, глава государства отметил, что на всех уровнях проводятся интенсивные работы по прекращению агрессивных военных, гуманитарных и психологических действий Азербайджана и восстановлению нормальной жизни в Арцахе.

Согласно источнику, в ходе встречи Араик Арутюнян также ответил на вопросы парламентариев, подчеркнув, что в деле преодоления сложившейся ситуации очень важна единая и сплоченная работа.

 

 

 

 

 

 


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