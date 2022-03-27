Компания «Азеригаз» заявила о возможном возобновлении 28 марта подачи природного газа в Степанакерт и другие близлежащие населенные пункты Арцаха. Согласно компании, в первую очередь будут проведены испытания. По данным Арменпресс, «Азеригаз» обещала после завершения испытаний 29 марта полностью восстановить подачу природного газа на территорию Арцаха.