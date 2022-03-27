Миротворческие войска должны иметь все рычаги для обеспечения безопасности народа Арцаха. Госминистр Арцаха   

Необходимо обсудить возможности расширения функций и механизмов дислоцированных в Арцахе миротворческих сил, чтобы у них были все необходимые рычаги (в том числе военные) для эффективного обеспечения безопасности народа Арцаха.

Как передает Арменпресс, об этом заявил государственный министр Арцахской Республики Артак Бегларян.

Заявление разместил Информационный штаб Арцаха на своей странице в Facebook.

"Вчера, написав письмо президенту России Владимиру Путину, Совет безопасности Арцаха во главе с президентом Араиком Арутюняном имел целью обратить его внимание на агрессию Азербайджана против села Парух и высоту Караглух, так как этот район полностью находится в зоне ответственности российских миротворцев.

Мы рассчитываем, что благодаря усилиям России последствия этой агрессии будут устранены и азербайджанские войска будут отведены на исходные позиции. В связи с этим приветствуется вчерашнее четкое заявление Минобороны России.

В письме мы также просим увеличить человеческое и техническое присутствие миротворческих сил в Арцахе, что поможет более эффективно осуществлять мирную миротворческую миссию вдоль 500-километровой линии соприкосновения.

Необходимо также рассмотреть возможности расширения функций и механизмов миротворческих сил, чтобы они имели все необходимые рычаги (в том числе военные) — с целью эффективного обеспечения безопасности народа Арцаха», — говорится в заявлении.