Диалог со зрителем. Страны отмечают Всемирный день театра

Театр, Всемирный день которого отмечается 27 марта, объединяет людей разных национальностей, профессий, разных религий и мировоззрений, он всегда останется одной из высших отраслей искусства, так как направлен на формирование прекрасного, доброго.

Представители театральной сферы уверяют: театр всегда будет востребован, и для них каждый день – театральный праздник, ведь театр – это их жизнь.

В беседе с корреспондентом Арменпресс художественный руководитель Национального театра Амазгаин им. Соса Саргсяна, режиссер, актриса Нарине Григорян говорит, что театр должен ориентироваться на человека, на его душу, ведь как бы ни развивалась наука, времена меняются, только человеческая душа не меняется.

«Мы все от боли плачем, кричим, мы смеемся одинаково. Азбука человеческой души остается прежней, чем больше открываешь душу, обладающую космической глубиной, тем интереснее становится театр. Когда появилось кино, говорили, что театр кончился, но он продолжал жить», - подчеркивает Григорян, отмечаяя, что в настоящее время интерес к театру очень велик. Иногда студентам даже негде сесть, зрители просят смотреть спектакли стоя.

«Сегодня человек тоскует по человеку, хочет его видеть, поэтому мы должны направить научные исследования в душу человека и не потерять ее», — говорит Нарине Григорян.

Директор Государственного театра кукол имени Ованеса Туманяна, художественный руководитель, режиссер Рубен Бабаян напоминает, что Всемирный день театра направлен на установление мира и взаимопонимания между народами, ведь театральный язык – это самый важный язык, на котором люди могут воспринимать и уважать друг друга, понять другую культуру, стать терпимее, глубже.

«Вы видите другую жизнь в сцене, на что отвечаете из зала. Я думаю, что сегодня, в это непростое время, когда весь мир в смятении, роль театра действительно велика. Я очень рад, что Армянский театр находится в очень хорошем состоянии. На днях смотрели мюзикл "Кот в сапогах" в Театре Пароняна. Наши спектакли очень разные, наши режиссеры и актеры очень интересные, непохожие», — говорит Бабаян.

Для Рубена Бабаяна театр – это диалог со зрителем, диалог в равном уважении с величайшим уважением, ведь спектакль создается не только творческим коллективом. По словам Бабаяна, самым главным участником спектакля, причем в творческом плане, является зритель. «Если спектакль удался, публика отвечает своим волнением, тогда можно сказать, что достигнуто самое главное, чему и служит театральное искусство — состоялся диалог», — заключает Рубен Бабаян.

«Я так переполнена театром, так часто хожу в театр, в моей жизни столько театра, что я не знаю, я сама – театр, или моя жизнь. Я могу четко сказать, что не могу дышать без театра", - говорит актриса театра, режиссер Лили Элбакян.

Элбакян подчеркивает, что день начинается и заканчивается театром, каждый день превращается в театральный праздник. «Думаю, это касается всех представителей театральной сферы. Театр сам по себе праздник, потому что, выходя на сцену, забываешь все свои заботы, забываешь обо всем, начинаешь думать о высоком, начинаешь жить чужой жизнью. Если жизнь героя грустна, вам грустно, если он счастлив, вы счастливы, она становится полноценным праздником», — уверяет Элбакян.

Всемирный день театра впервые был отмечен во Франции в 1961 году и с тех пор распространился по всему миру. Идея его празднования была одобрена решением Международного театрального института (International Theatre Institute, ITI).

Согласно уставу, деятельность этой организации направлена на укрепление дружбы и мира между народами, а также на расширение сотрудничества между всеми театральными коллективами мира.

Анжела Амбарцумян