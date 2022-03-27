COVID-19: в Армении за сутки подтверждено 14 случаев

По состоянию на 11:00 часов 27 марта в Армении всего было установлено 422 458 случаев коронавируса, из которых 409 790 – случаи выздоровления, 8610 – со смертельным исходом.

В настоящее время лечение от коронавируса получают 2383 пациента.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Армения.

За прошедшие сутки было проведено 1790 тестов, подтверждено 14 новых случаев коронавирусной болезни, выздоровели 33 гражданина, зарегистрировано 2 случая смерти.

Общее число тестирований достигло 2 млн 966 тыс. 388.