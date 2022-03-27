Ситуация на линии соприкосновения в Арцахе стабильная. Переговоры по возвращению на исходные позиции продолжаются

По данным на ночь с 26 на 27 марта и по состоянию на 9:00 часов утра оперативно-тактическая ситуация на всей линии соприкосновения, в том числе на восточной границе, относительно стабильная, существенных нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Информационный штаб Арцаха.

Согласно источнику, азербайджанская сторона продолжает оставаться на позициях 24 марта. Переговоры об их возвращении на исходные позиции продолжаются.