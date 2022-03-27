Время в Ереване: 11:07:36,   27 Март

На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги. Ларс открыт

На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги. Ларс открыт

На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги. закрыты автодороги Берд-Чамбарак и высокогорной метеорологической станции «Амберд» в Арагацотнской области и дороги, ведущие к крепости Амберд и озеру Кари, перевал Варденяц закрыт для грузовиков с прицепом, труднопроходим для других видов транспорта, дороги Ванадзор-Дилижан, межобщинные дороги Ашоцка Ширакской области и Алаверди-Джилиза Лорийской области труднопроходимы.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на поворотах Дилижана и автодорогах Арагаца Арагацотнской области местами гололед.

Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и   Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта. 

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.

  


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]