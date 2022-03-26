Вооруженное вторжение Азербайджана и нарушения режима прекращения огня противоречат трехстороннему заявлению. МИД РФ

Россия крайне обеспокоена ростом напряженности в Нагорном Карабахе.

Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении МИД РФ.

«Выражаем крайнюю озабоченность ростом напряженности в Нагорном Карабахе. Зафиксированные в информационном бюллетене Министерства обороны Российской Федерации от 26 марта 2022 факты вооруженного проникновения в зону ответственности российского миротворческого контингента и нарушения режима прекращения огня идут вразрез с положениями заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года», – говорится в заявлении министерства.

МИД РФ сообщил, что российский миротворческий контингент принимает меры по деэскалации ситуации в Нагорном Карабахе.

Россия призывает стороны конфликта в Нагорном Карабахе проявлять сдержанность и обеспечить неукоснительное соблюдение трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана на высшем уровне.

Ранее Министерство обороны России распространило сообщение, подчеркнув, что 24-25 марта Азербайджан нарушил положения трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

В сообщении отмечалось, что с 24 по 25 марта ВС Азербайджана нарушили положения трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и вошли «в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха и выставили наблюдательный пост.

«Нанесено четыре удара беспилотным летательным аппаратом типа Bayraktar-TB 2 по подразделениям вооруженных формирований Нагорного Карабаха в районе населенного пункта Парух», — говорилось в сообщении.

Отмечалось, что в настоящее время командованием российского миротворческого контингента предпринимаются меры для урегулирования ситуации и возвращения войск в исходное положение.

"Азербайджанской стороне направлен призыв по отводу войск", - говорилось в сообщении.