Анонс мероприятий на 28 марта
17:17, Март 26, 2022
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- 15:43 В мае состоится Х юбилейный республиканский танцевальный конкурс-фестиваль «Ширакские эскизы»
- 15:32 Президент Арцаха посетил общины Храморт и Хнапат Аскеранского района
- 15:05 "Арцахгаз" считает заявление "Азеригаза" коварной целью дезориентировать международное сообщество
- 14:28 МИД Греции отреагировал на предосудительное поведение Азербайджана в последние дни. Посол Мкртчян
- 13:51 Министр Ваграм Думанян направил поздравительное послание по случаю Всемирного дня театра
- 13:45 На часто задаваемый вопрос «Что такое театр?» ТЮЗ ответил фотопроектом
- 12:53 Президент Арцаха представил в НС последние развития военно-политической ситуации в стране
- 12:40 «Азеригаз» заявила о возможном возобновлении 28 марта подачи природного газа в Степанакерт
- 12:27 Миротворческие войска должны иметь все рычаги для обеспечения безопасности народа Арцаха. Госминистр Арцаха
- 12:14 Диалог со зрителем. Страны отмечают Всемирный день театра
- 11:05 COVID-19: в Армении за сутки подтверждено 14 случаев
- 10:56 Ситуация на линии соприкосновения в Арцахе стабильная. Переговоры по возвращению на исходные позиции продолжаются
- 10:25 На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги. Ларс открыт
- 26.03-22:24 Вооруженное вторжение Азербайджана и нарушения режима прекращения огня противоречат трехстороннему заявлению. МИД РФ
- 26.03-20:54 Командование миротворческого контингента РФ призвало Азербайджан отвести войска
- 26.03-17:17 Анонс мероприятий на 28 марта
- 26.03-17:15 Анонс мероприятий на 27 марта
- 26.03-16:33 МИД РА ожидает, что миротворческая группа РФ предпримет конкретные, видимые шаги к урегулированию ситуации в НК
- 26.03-16:16 Очередное заседание Консультативного собрания с участием премьера и глав внепарламентских политических сил
- 26.03-16:06 В некоторых областях Армении 31 марта потеплеет до + 20
- 26.03-15:46 В Иране за сутки от коронавируса скончались 54 человека
- 26.03-15:37 В Грузии за сутки зарегистрировано 658 случаев коронавируса
- 26.03-15:14 На месте крушения Boeing 737 в Китае образцов взрывчатки не обнаружено
- 26.03-15:07 Агаджанян в письме коллегам ПА ОБСЕ подчеркнул важность немедленного сдерживания Азербайджана
- 26.03-14:54 Ядерное соглашение с Ираном очень близко. Жозеп Боррель
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