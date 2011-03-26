Анонс мероприятий на 27 марта
17:15, Март 26, 2022
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- 26.03-20:54 Командование миротворческого контингента РФ призвало Азербайджан отвести войска
- 26.03-17:15 Анонс мероприятий на 27 марта
- 26.03-16:33 МИД РА ожидает, что миротворческая группа РФ предпримет конкретные, видимые шаги к урегулированию ситуации в НК
- 26.03-16:16 Очередное заседание Консультативного собрания с участием премьера и глав внепарламентских политических сил
- 26.03-16:06 В некоторых областях Армении 31 марта потеплеет до + 20
- 26.03-15:46 В Иране за сутки от коронавируса скончались 54 человека
- 26.03-15:37 В Грузии за сутки зарегистрировано 658 случаев коронавируса
- 26.03-15:14 На месте крушения Boeing 737 в Китае образцов взрывчатки не обнаружено
- 26.03-15:07 Агаджанян в письме коллегам ПА ОБСЕ подчеркнул важность немедленного сдерживания Азербайджана
- 26.03-14:54 Ядерное соглашение с Ираном очень близко. Жозеп Боррель
- 26.03-14:37 Президент Республики Арцах созвал совещание
- 26.03-14:34 Призыв Степанакерта —предотвратить агрессию Азербайджана и деарменизацию Арцаха. Мирнаяакция
- 26.03-14:26 Минобороны России опровергло сообщения о призыве резервистов в военкоматы
- 26.03-14:17 Байден встретится с министрами иностранных дел и обороны Украины
- 26.03-14:06 Минобороны Турции нейтрализовало объект, похожий на мину в Босфорском проливе
- 26.03-14:05 ВС Азербайджана продолжают оставаться в селе Парух и на одной стороне высоты Караглух. Артак Бегларян
- 26.03-13:52 Вице-премьер Украины сообщила об открытии 10 гуманитарных коридоров
- 26.03-13:44 Распространяемые Азербайджаном слухи о попытке диверсионных действий АО ложны. МО Арцаха
- 26.03-13:12 Требуем от российских миротворческих войск обеспечения мира․ АРФД
- 26.03-12:50 Совет безопасности Арцаха обратился к президенту РФ Владимиру Путину с официальным письмом
- 26.03-12:34 Стрелявший в Айгестане мужчина был найден и арестован
- 26.03-12:13 ВС Азербайджана вновь пытаются продвинуться в направлении восточной границы Арцаха
- 26.03-11:45 COVID-19: в Армении за сутки подтвержден 21 случай
- 26.03-11:42 Путин подписал закон «О статусе участников операции на Украине»
- 26.03-11:19 По делу о нарушении территориальной целостности Арцаха возбуждено уголовное дело
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