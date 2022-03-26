В Иране за сутки от коронавируса скончались 54 человека

Число смертей от коронавируса в Иране достигло 139 971 человек, за последние 24 часа погибли 54 человека.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает IRNA.

За последние сутки зарегистрировано 1382 новых случая коронавируса, 256 человек госпитализированы.

В Министерстве здравоохранения Ирана сообщили, что из зарегистрированных в стране 7 млн 148 тыс. 789 граждан выздоровели или выписаны из больниц 6 млн 850 тыс. 525. 1672 гражданина в крайне тяжелом состоянии получают лечение в отделениях интенсивной терапии.

Первую дозу вакцины против коронавируса в Иране получили 63 млн 785 тыс. 564 граждан, вторую - 56 млн 619 тыс, третью - 25 млн 806тыс 705 граждан.