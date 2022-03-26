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В Грузии за сутки зарегистрировано 658 случаев коронавируса

В Грузии за сутки зарегистрировано 658 случаев коронавируса

В Грузии по состоянию на 26 марта зарегистрировано 658 новых случаев заражения коронавирусом.

Как передает Арменпресс со ссылкой на stopcov.ge, созданную правительством Грузии, общее количество случаев в стране составляет 1 млн 645 тыс. 959.

 В Грузии за последние 24 часа из коронавируса лечились еще 3478 пациентов.

В стране от вируса скончались еще шесть человек, общее число смертельных исходов  -16 704.


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