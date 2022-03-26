На месте крушения Boeing 737 в Китае образцов взрывчатки не обнаружено
15:14, 26 Март, 2022
В образцах, обнаруженных на месте крушения пассажирского Boeing 737 в Китае, взрывчатых веществ не обнаружено.
Как передает Арменпресс, об этом сообщил командир спасательного отряда автономного района Гуанси-ЧжоуЧжэнь Си.
"Физико-химическая лаборатория приняла в общей сложности 66 образцов, изучение 41 из которых уже завершено. Взрывчатых веществ не обнаружено", - сообщил Си.
Самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, летевший из Куньмина в Гуансу, потерпел крушение 21 марта. В момент крушения на борту находились 132 человека.
О возможных причинах крушения самолета пока не сообщается.
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