На месте крушения Boeing 737 в Китае образцов взрывчатки не обнаружено

В образцах, обнаруженных на месте крушения пассажирского Boeing 737 в Китае, взрывчатых веществ не обнаружено.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил командир спасательного отряда автономного района Гуанси-ЧжоуЧжэнь Си.

"Физико-химическая лаборатория приняла в общей сложности 66 образцов, изучение 41 из которых уже завершено. Взрывчатых веществ не обнаружено", - сообщил Си.

Самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, летевший из Куньмина в Гуансу, потерпел крушение 21 марта. В момент крушения на борту находились 132 человека.

О возможных причинах крушения самолета пока не сообщается.