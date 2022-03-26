Агаджанян в письме коллегам ПА ОБСЕ подчеркнул важность немедленного сдерживания Азербайджана

Председатель Постоянной комиссии НС по внешним сношениям Эдуард Агаджанян направил письмо председателю парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарете Седерфельт и специальному представителю ПА ОБСЕ по Южному Кавказу Кери Хенриксену, описывая действия последних дней ползучей войны, развязанной Азербайджаном в отношении Арцаха, и гуманитарный кризис, возникший вследствие сбоя в поставках газа.

Как передает Арменпресс, об этом Агаджанян сообщил на своей странице в Facebook.

Агаджанян обратил внимание международных парламентских коллег на то обстоятельство, что в то время как на международных площадках Азербайджан выступает с позиций якобы установления мира на Южном Кавказе, на уровне действий Азербайджан продолжает подвергать народ Нагорного Карабаха психологическому, гуманитарному и военному террору с целью полного изгнания армян из Арцаха.

"Я подчеркнул важность оперативной реакции международного сообщества на ситуацию и немедленного сдерживания Азербайджана,а также подтвердил готовность Армении возобновить процесс мирного, переговорного и окончательного урегулирования нагорно-карабахского конфликта под сопредседательством Минской группы ОБСЕ", - отметил депутат.