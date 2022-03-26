Ядерное соглашение с Ираном очень близко. Жозеп Боррель

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил в субботу, что Иран и мировые державы очень близки к соглашению о восстановлении ядерного соглашения 2015 года, которое ограничит ядерную программу Тегерана в обмен на снятие жестких санкций.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Reuters, такой комментарий Боррель сделал, выступая на международной конференцииDoha Forum.

Ранее координатор ЕС по ядерным переговорам Энрике Мора заявил, что 26 марта отправится в Тегеран для встречи с главным переговорщиком Ирана

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Абдоллахиан сказал на этой неделе, что ядерное соглашение может быть достигнуто в краткосрочной перспективе, если США прагматичны. Однако американские чиновники были более осторожными в оценке усилий по восстановлению соглашения.