Президент Республики Арцах созвал совещание

26 марта Президент Республики Арцах Араик Арутюнян созвал рабочее совещание, посвященное ситуации, создавшейся в результате провокаций вооруженных сил Азербайджана в последние дни.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Главное информационное управление аппарата президента Республики Арцах.

На встрече, в которой приняли участие Секретарь Совета безопасности Республики Арцах Виталий Баласанян, министр территориального управления и инфраструктур Айк Ханумян, руководители администраций районов республики, в частности, обсуждались проблемы в районах, уточнены дальнейшие действия.

Глава государства дал ряд поручений руководителям райадминистраций по быстрому и эффективному решению проблем на местах.