Минобороны России опровергло сообщения о призыве резервистов в военкоматы

Министерство обороны России не осуществляет и не планирует осуществлять призыв в военные комиссариаты граждан, находящихся в резерве.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил журналистам официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков.

Он сообщил, что в последние дни многие граждане РФ получают фейковые телефонные звонки, где посредством записи их вызывают в военный комиссариат.

«Все эти ложные телефонные звонки осуществляются с территории Украины, они абсолютно не соответствуют действительности и считаются провокацией украинских спецслужб", - сказал Конашенков, официально заявив, что такого Минобороны осуществлять не планирует.