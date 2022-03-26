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Байден встретится с министрами иностранных дел и обороны Украины

Байден встретится с министрами иностранных дел и обороны Украины

Президент США Джо Байден встретится в Варшаве с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и министром обороны Алексеем Резниковым.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает France Press со ссылкой на Белый дом.

 Ожидается, что встречи состоятся 26 марта.

Президент США посетит Польшу с двухдневным визитом после визита в Брюссель, где принимал участие во внеочередном саммите НАТО, а также на саммите глав стран G7 и Европейского совета.


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