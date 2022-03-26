Минобороны Турции нейтрализовало объект, похожий на мину в Босфорском проливе

Министерство обороны Турции сообщило о нейтрализации объекта, похожего на мину в проливе Босфор.

Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении МО.

Ранее турецкое агентство "Доган" сообщало, что Морская безопасность Турции изучает подозрительный объект, обнаруженный рыбаками в проливе Босфор.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России 19 марта сообщила, что мины, заложенные Вооруженными Силами Украины у входа в порты Черного моря, могут появиться у Босфорского пролива и Средиземного моря в результате обрыва веревок.