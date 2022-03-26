ВС Азербайджана продолжают оставаться в селе Парух и на одной стороне высоты Караглух. Артак Бегларян

Государственный министр Республики Арцах Артак Бегларян выразил надежду, что российскими усилиями азербайджанские войска выйдут на исходные позиции и больше не допустят нарушений против безопасности народа Арцаха и гарантий РФ.

Как передает Арменпресс, об этом Бегларян написал на своей странице в Facebook.

"С полудня 25-го до утра 26-го марта по всей протяженности передовой линии Арцаха изменений в ситуации и позициях не произошло, азербайджанские вооруженные силы продолжают оставаться в селе Парух и на одной на одной стороне высоты Караглух, а только что на этом участке была предпринята неудачная попытка нападения на наше вооруженное подразделение", - отметил Бегларян.

Государственный министр подчеркнул, что ВС Арцаха предпринимают соответствующие меры предосторожности и сдерживания с целью нейтрализации возможных угроз, напомнив о 3 погибших и 15 раненыхнакануне от удара БПЛА с азербайджанской стороны, значительные потерипонесла и азербайджанская сторона.

«Вчера я посетил село Храморт, там ситуация была относительно спокойной, а настроение-надлежащее. Опорные пункты российских миротворцев продолжают действовать в Парухе и Храморте, и российская сторона приложила значительные усилия для обеспечения режима прекращения огня на подконтрольной ей территории. Надеемся, что российскими усилиями азербайджанские войска выйдут на исходные позиции и больше не допустят нарушений против безопасности народа Арцаха и гарантий РФ. Мы твердо стоим на нашей Родине и готовы противостоять различным вызовам", - подчеркнул Бегларян.