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Вице-премьер Украины сообщила об открытии 10 гуманитарных коридоров

Вице-премьер Украины сообщила об открытии 10 гуманитарных коридоров

Власти Украины 26 марта проведут эвакуацию мирных жителей по 10 гуманитарным коридорам.

Как передает Арменпресс, об этом в видеообращении сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

По его словам, коридоры будут организованы от Мариуполя до Запорожья, а также в Киевской и Луганской областях.


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