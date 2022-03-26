Распространяемые Азербайджаном слухи о попытке диверсионных действий АО ложны. МО Арцаха

Министерство обороны Республики Арцах опровергает распространенную Азербайджаном информацию о попытке диверсионных действий со стороны Армии обороны Арцаха.

«Распространенное Министерством обороны Азербайджана сообщение о попытке диверсионных действий со стороны подразделений Армии обороны Республики Арцах является абсолютной ложью, которая преследует примитивную цель сокрыть собственные провокации»,- как передаетАрменпресс, об этом говорится в сообщении пресс-службы МО Республики Арцах.