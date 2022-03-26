Совет безопасности Арцаха обратился к президенту РФ Владимиру Путину с официальным письмом

На заседании Совета безопасности, состоявшемся 25 марта под председательством Президента Республики Арцах Араика Арутюняна, было принято решение направить официальное письмо Президенту Российской Федерации, Председателю Совета безопасности РФ Владимиру Путину, исходя из военно-политической ситуации в Республике Арцах и положений трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает главное информационное управление Аппарата Президента Республики Арцах.

В письме говорится, что со дня развертывания российских миротворческих сил в Арцахе контингент, в целом, действует с высокой эффективностью и выполняет возложенные на него задачи. Многие проблемы, создаваемые военно-политическим руководством Азербайджана, решались при непосредственном, быстром и действенном участии миротворцев, благодаря чему Арцах занялся преодолением последствий войны. Однако, начиная с 8 марта 2022 года, азербайджанская сторона с повышенной интенсивностью осуществляет гуманитарную, психологическую и военную агрессию.

В письме подробно описаны агрессивные действия Азербайджана в отношении мирного населения Арцаха, в том числе военное вторжение в село Парух и прилегающие территории, и представлен ряд предложений:

«Совет безопасности Республики Арцах принял решение обратиться к Вам с просьбой принять меры по выполнению руководством Азербайджана положений Заявления, принятого 9 ноября 2020 года. Народ Арцаха нуждается в условиях безопасности, чтобы жить на нашей исторической земле и залечивать раны войны. Однако, как было представлено, наступательные действия Азербайджана не позволяют вести мирную повседневную жизнь, поэтому мы считаем, что необходимы дополнительные меры по обеспечению безопасности.

Соответственно, считаем, что нынешняя численность личного состава миротворческого контингента и количество технических средств, предусмотренные положениями Заявления, недостаточны для полноценного выполнения миротворческой миссии в Арцахе, принимая во внимание характер растущих и расширяющихся военных устремлений Азербайджана. Просим Вас, помимо пресечения нынешней агрессии Азербайджана и возвращения азербайджанских вооруженных сил на исходные позиции, пересмотреть нынешнюю численность российских миротворцев и количество обслуживающих их средств и, соответственно, увеличить число военнослужащих и военной техники.

Добавим, что власти Арцаха сформировали конструктивные рабочие отношения с миротворческими войсками, и мы готовы обеспечить личный состав контингента необходимыми условиями для проживания. С этой целью уже начаты соответствующие строительные работы», - говорится в сообщении.