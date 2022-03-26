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Стрелявший в Айгестане мужчина был найден и арестован

Стрелявший в Айгестане мужчина был найден и арестован

В Центр оперативного управления полиции РА 26 марта в 05:08 часов от разных граждан поступили сообщения о том, что на 9-й улице Айгестана слышны выстрелы.

Как передает Арменпресс, полиция РА сообщает, что 30-летний мужчина, открыто проявляя неуважительное отношение к обществу, грубо нарушая общественный порядок, произвел беспорядочные выстрелы из незаконно хранившейся у него автомата, после чего двинулсяв сторону перекрестка улиц Алека Манукяна и Налбандяна.

На улице Налбандяна, 130, сотрудник особого батальона ереванского городского управления полиции заметил гражданина, вооруженного автоматом. В результате переговоров мужчина передал оружие полиции, о чем полицейский сообщил в Центр оперативного управления полиции, после чего передал мужчину иавтоматприбывшим  патрульным.

Мужчину доставили в Центральный отдел полиции. На 9-й улице Айгестана на месте происшествия обнаружены 8 гильз калибра 7,62 мм, обойма с 30 пулями калибра 5,45 мм, поврежденный в результате обстрела автомобиль марки «Мерседес». Автомат, изъятыйу мужчины, былзаряжен11 пулями калибра 7,62 мм. У мужчины обнаруженытакже  29 пуль калибра 5,45 мм. 30-летний мужчина арестован. 

Ведется расследование.


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