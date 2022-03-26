COVID-19: в Армении за сутки подтвержден 21 случай

По состоянию на 11:00 часов 26 марта, в Армении было подтверждено всего 422 444 случая коронавирусной болезни, из которых 409 757– случаи выздоровления, 8608-со смертельным исходом.

На данный момент фактическое лечениеот коронавирусного заболевания получают 2406 пациентов.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство здравоохранения Армении

За сутки было проведено 2608 тестов, подтвержден 21 новый случай коронавирусной болезни, выздоровели 64 человека, зарегистрирован 1 случай смерти.

Общее число тестирований достигло 2 млн 964 тыс. 598.