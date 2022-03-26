По делу о нарушении территориальной целостности Арцаха возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное делопо факту о нарушении территориальной целостностиРеспублики Арцах.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Следственный комитет Республики Арцах.

«В соответствии с законом об административном делении НКР в Следственном отделе Аскеранского района возбуждено уголовное дело по факту нарушении территориальной целостностиРеспублики Арцах: 24 марта, около 16:00 часов, группа служащих Вооруженных сил Азербайджана незаконно вторглась на территорию общины Парух Аскеранского района, находящуюся в зоне ответственности российских миротворческих сил, с применением оружия и под угрозой его применения захватила ее и завладела расположенной поблизости высотой, тем самым нарушив территориальную целостность Республики Арцах. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 313 Уголовного кодекса Республики Арцах», — говорится в сообщении.

Ведется расследование