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По делу о нарушении территориальной целостности Арцаха возбуждено уголовное дело

По делу о нарушении территориальной целостности Арцаха возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное делопо факту о нарушении территориальной целостностиРеспублики Арцах.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Следственный комитет Республики Арцах.

 «В соответствии с законом об административном делении НКР в Следственном отделе Аскеранского района возбуждено уголовное дело по факту нарушении территориальной целостностиРеспублики Арцах: 24 марта, около 16:00 часов, группа служащих Вооруженных сил Азербайджана незаконно вторглась на территорию общины Парух Аскеранского района, находящуюся в зоне ответственности российских миротворческих сил, с применением оружия и под угрозой его применения захватила ее и завладела расположенной поблизости высотой, тем самым нарушив территориальную целостность Республики Арцах. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 313 Уголовного кодекса Республики Арцах», — говорится в сообщении.

Ведется расследование


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