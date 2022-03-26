Европейские индексы - 25-03-22

МОСКВА, 26 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 25 марта:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.22% и составил 14305.76 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.03% и составил 6553.68 пункта, британский FTSE вырос на 0.21% и составил 7483.35 пункта, а российский RTSI снизился на 2.70% и составил 829.62 пункта.