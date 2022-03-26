Цены на цветные металлы - 25-03-22

ЛОНДОН, 26 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 25 марта были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.51% и составила 3605.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.80% и составила 10267.00 долларов США, цена на свинец выросла на 1.82% и составила 2350.50 долларов США, цена на никель снизилась на 4.68% и составила 35491.00 долларов США, цена на олово снизилась на 1.04% и составила 42283.00 долларов США, цена на цинк выросла на 0.68% и составила 4066.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 42615.30 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 82000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.