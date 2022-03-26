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Путин подписал закон «О статусе участников операции на Украине»

Путин подписал закон «О статусе участников операции на Украине»

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон, дающий статус боевого ветерана участникам спецоперации на Украине и в Донбассе.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

Законом устанавливается статус ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, а также сотрудникам иных правоохранительных и силовых структур, выполняющим задачи на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик.

В финансово-экономическом обосновании законопроекта уточнялось, что реализация инициативы потребует допфинансирования из федерального бюджета, которое, по предварительным оценкам Министерства обороны, составит около пяти миллиардов рублей в 2022 году.


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