Путин подписал закон «О статусе участников операции на Украине»

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон, дающий статус боевого ветерана участникам спецоперации на Украине и в Донбассе.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

Законом устанавливается статус ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, а также сотрудникам иных правоохранительных и силовых структур, выполняющим задачи на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик.

В финансово-экономическом обосновании законопроекта уточнялось, что реализация инициативы потребует допфинансирования из федерального бюджета, которое, по предварительным оценкам Министерства обороны, составит около пяти миллиардов рублей в 2022 году.