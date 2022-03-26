Посол Макунц и сопредседатель МГ ОБСЕ обсудили эскалацию напряженности в Нагорном Карабахе

25 марта посол Армении в США Лилит Макунц побеседовала с американским сопредседателем Минской группы ОБСЕ Эндрю Шоффером, а также с конгрессменами Фрэнком Паллоне и вице-президентом Адамом Шиффом о дестабилизирующих действиях Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Как передает Арменпресс, согласно сообщению посольства Республики Армения в США, посол Макунц и американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Эндрю Шоффер обсудили эскалацию напряженности в Нагорном Карабахе, гуманитарные вопросы, вызванные перебоем с подачей газа.

25 марта Лилит Макунц также провела онлайн встречу с сопредседателем Армянского комитета Конгресса Фрэнком Паллоне и вице-председателем Адамом Шиффом.

Посол Макунц проинформировала конгрессменов о дестабилизирующих действиях Азербайджана, в частности, о вторжении 24 марта в село Парух в Арцахе, а также о нарушении нормальной работы жизненно важных объектов инфраструктуры Нагорного Карабаха, что привело к гуманитарному кризису.

Посол Макунц подчеркнула необходимость четкой реакции международного сообщества, в том числе США, на использование роли сопредседателей Минской группы ОБСЕ в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

25 марта около 16:00 часов азербайджанские вооруженные силы нарушили линию соприкосновения Нагорного Карабаха в зоне ответственности российской миротворческой миссии и вошли в село Парух в Арцахе. В связи с этим в МИД РА заявили, что эти агрессивные действия Азербайджана еще раз доказывают, что официальный Баку продолжает грубо нарушать трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года, согласно которому боевые действия прекращаются, стороны останавливаются на своих позициях, а на всей протяженности линии соприкосновения в Нагорном Карабахе размещаются миротворческие силы России.

Этим действиям предшествовали полный срыв Азербайджаном работы единственного газопровода, снабжающего Арцах, обстрел гражданской инфраструктуры из крупнокалиберного оружия, угрозы в адрес армян Арцаха и другие шаги, направленные на этническую чистку.