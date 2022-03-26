Госдеп США назвал передвижение азербайджанских войск безответственным и провокационным

Соединенные Штаты глубоко обеспокоены передвижением азербайджанских войск в Нагорном Карабахе.

Как передает Арменпресс, об этом на брифинге с журналистами заявила заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер.

«Передвижение войск и другие действия, вызывающие напряженность, носят безответственный, неообоснованно провокационный характер», — заявила Портер, отметив, что Госдепартамент внимательно следит за ситуацией на линии соприкосновения с момента объявления прекращения огня в ноябре 2020 года.

Она отметила, что помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид провела телефонные разговоры с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, и подтвердила, что госсекретарь Энтони Блинкен ранее сказал премьер-министру Армении Николу Пашиняну и президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, что стороны должны проявлять сдержанность и активизировать дипломатические контакты, чтобы найти комплексные решения всех возможных проблем. "Армения и Азербайджан должны просто использовать прямые каналы связи с целью немедленной деэскалации ситуации", - сказал Портер.

Она добавила, что Соединенные Штаты в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ по-прежнему глубоко привержены работе со сторонами - с целью прочного политического урегулирования конфликта.