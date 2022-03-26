На линии соприкосновения относительно стабильно. Азербайджанские ВС продолжают оставаться на занятых позициях

Министерство обороны Республики Арцах сообщает, что по состоянию на 9:00 часов и в ночь на 26 марта оперативно-тактическая обстановка на всей линии соприкосновения, в том числе и на восточной границе, относительно стабильна, существенных нарушений режима прекращения огня не зарегистрировано.

Как передает Арменпресс, азербайджанская сторона продолжает оставаться на позициях, занятых 24 марта. Переговоры об их возвращении на исходные позиции продолжаются.

Состояние двух военнослужащих Армии обороны, раненных в результате азербайджанской провокации 25 марта, остается крайне тяжелым, состояние одного военнослужащего - средней тяжести, состояние двенадцати - удовлетворительное.