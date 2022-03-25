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Подача газа в Нагорный Карабах должна быть немедленно восстановлена: посол Чехии в Армении

Подача газа в Нагорный Карабах должна быть немедленно восстановлена: посол Чехии в Армении

Подача газа в Нагорный Карабах должна быть немедленно восстановлена. Об этом в беседе с Арменпресс заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Чешской Республики в Республике Армения Бедрих Копецкий, ссылаясь на заявление пресс-секретаря внешнеполитической службы Евросоюза Петера Стано.

«Как заявил представитель верховного комиссара Жозепа Борреля в распространенном от нашего имени заявлении, поставки газа в Нагорный Карабах должны быть немедленно возобновлены. Мы однозначно поддерживаем эту общую позицию Евросоюза», — сказал посол Чехии, говоря о гуманитарном кризисе в Арцахе.


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