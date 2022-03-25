Байден заявил о намерении продолжить ужесточать санкции против России

Президент США Джо Байден заявил в пятницу о намерении продолжить ужесточать санкции против России.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, по его словам, к настоящему моменту против РФ введены "наиболее жесткие и суровые санкции в мировой истории". "И дополнительные [санкции] последуют", - подчеркнул американский лидер в ходе совместного выступления с президентом Польши Анджеем Дудой в городе Жешув, расположенном недалеко от польско-украинской границы. Трансляция велась на сайте Белого дома.

"То самое важное, что мы можем делать с самого начала, - это сохранять единство демократий", - добавил президент США.

При этом Байден заявил о необходимости наращивать гуманитарную помощь Украине. "Мы должны продолжать наращивать эту помощь в тесной координации с правительством Украины", - сказал он.