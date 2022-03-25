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В результате провокаций противника погибли трое военнослужащих МО Арцаха

В результате провокаций противника погибли трое военнослужащих МО Арцаха

В результате провокаций противника, в частности, применения ударных БПЛА типа Bayraktar TB-2, на восточном участке границы смертельные ранения получили военнослужащие контрактной службы Армии обороны Давид Робертович Мирзоян (1978 г. рождения), Ишхан Сержикович Оганян (1994 г. рождения) и Арарат Вагифович Тевосян (1990 г. рождения). Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Республики Арцах.

“Министерство обороны Республики Арцах разделяет горе от тяжелой потери и выражает соболезнования родным и сослуживцам погибших военнослужащих”, - говорится в сообщении. 


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