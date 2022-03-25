ООН призвала Баку и Ереван к сдержанности на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает Азербайджан и Армению к сдержанности на фоне обострения обстановки в Нагорном Карабахе. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь обеспокоен сообщениями о новых боях в Нагорном Карабахе и вокруг него. Генеральный секретарь призывает стороны воздержаться от любых действий и заявлений, которые могут привести к эскалации ситуации, и решать все вопросы, в том числе гуманитарного характера, путем прямого диалога в рамках существующих форматов", - сказал он.