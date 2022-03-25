Время в Ереване: 11:07:36,   26 Март

ООН призвала Баку и Ереван к сдержанности на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе

ООН призвала Баку и Ереван к сдержанности на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает Азербайджан и Армению к сдержанности на фоне обострения обстановки в Нагорном Карабахе. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь обеспокоен сообщениями о новых боях в Нагорном Карабахе и вокруг него. Генеральный секретарь призывает стороны воздержаться от любых действий и заявлений, которые могут привести к эскалации ситуации, и решать все вопросы, в том числе гуманитарного характера, путем прямого диалога в рамках существующих форматов", - сказал он.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]