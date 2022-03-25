Главы МИД G7 осудили ракетные испытания КНДР

Главы МИД стран G7 осудили ракетные испытания КНДР, считают это нарушением обязательств Пхеньяна и призывают отказаться от таких действий в будущем. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении, текст которого опубликовало германское внешнеполитическое ведомство в пятницу.

"Мы самым решительным образом осуждаем эти действия. Они являются явным нарушением обязательств КНДР в рамках резолюций Совбеза ООН, включая резолюцию 2397", - говорится в сообщении.

"Призываем КНДР соблюдать все юридические обязательства, вытекающие из резолюций Совета Безопасности [ООН], принять предложения диалога заинтересованных сторон", - отметили главы МИД. Также участники "семерки" призвали Пхеньян "отказаться от программ создания оружия массового поражения и баллистических ракет".

Ранее южнокорейский Комитет начальников штабов сообщил, что КНДР, предположительно, запустила 24 марта ракету большой дальности в сторону Японского моря. Агентство Рёнхап допустило, что речь может идти о межконтинентальной баллистической ракете.