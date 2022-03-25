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Президент Республики Арцах созвал расширенное заседание Совета безопасности

Президент Республики Арцах созвал расширенное заседание Совета безопасности

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 25 марта созвал расширенное заседание Совета безопасности.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, Арутюнян отметил, что последние события в стране диктуют необходимость формирования новой повестки дня, так как азербайджанская сторона дестабилизирует ситуацию посредством явной провокации.

«Российско-украинский конфликт предполагал, что азербайджанская сторона воспользуется возможностью и прибегнет к различным провокациям в Арцахе. И перебои с газоснабжением, и вторжение в село Парух Аскеранского района и соседние территории, и отдельные боевые операции показали, что власти Азербайджана не соблюдают ни трехстороннее заявление, сделанное в ноябре 2020 года, ни политические обязательства, взятые на себя в ноябре 2020 года и после этого на различных уровнях.

Тем не менее, хочу призвать наш народ сохранять спокойствие, потому что, несмотря на возникшие трудности и чинимые препятствия, мы вместе с российскими миротворческими силами в Арцахе продолжаем работу по стабилизации ситуации», - сказал президент Арцаха.

Араик Арутюнян от имени членов Совета безопасности и от имени властей выразил глубокие соболезнования семьям погибших 25 марта при защите Родины, пожелал раненым скорейшего выздоровления.

Министр обороны Республики Арцах Камо Варданян выступил с докладом о ситуации на линии соприкосновения.

Был обсужден ряд вопросов, связанных с преодолением существующих вызовов.


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