Китай и Индия обеспокоены влиянием односторонних санкций на мировую экономику

Министр иностранных дел Китая Ван И и глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на встрече в Нью-Дели обсудили вопрос Украины, Афганистана и выразили обеспокоенность в связи с влиянием односторонних санкций на мировую экономику и безопасность цепочек поставок. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщил МИД КНР.

"Стороны также обменялись мнениями по вопросу профилактики и контроля над заболеваниями, Украине, Афганистану и другим вопросам", - говорится в заявлении на сайте МИД КНР. "Стороны выразили серьезную озабоченность в связи с влиянием односторонних санкций на мировую экономику и безопасность цепочек поставок", - говорится в документе.

Как указывается в заявлении, стороны считают, что необходимо придерживаться многосторонности, строго соблюдать Устав ООН и принципы международного права, содействовать мирному урегулированию споров путем диалога.