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Джонсон обсудил с Си Цзиньпином ситуацию на Украине

Джонсон обсудил с Си Цзиньпином ситуацию на Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином ситуацию вокруг Украины. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает пресс-служба британского премьера.

Разговор состоялся в пятницу днем.

"Лидеры обсудили целый ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе ситуацию на Украине", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что это был "искренний и откровенный разговор, который длился около часа". Стороны договорились переговорить вновь в скором времени.


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