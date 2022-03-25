Джонсон обсудил с Си Цзиньпином ситуацию на Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином ситуацию вокруг Украины. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает пресс-служба британского премьера.

Разговор состоялся в пятницу днем.

"Лидеры обсудили целый ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе ситуацию на Украине", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что это был "искренний и откровенный разговор, который длился около часа". Стороны договорились переговорить вновь в скором времени.